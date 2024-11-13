iOS 18.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:15

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:15

Yeni nesil yapay zeka özelliklerini getirecek iOS 18.2 güncellemesi 9 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor. Desteklenen iPhone'lara Apple Intelligence özelliklerini getirecek olan güncelleme, bir süredir farklı özelliklerle anılıyor.

APPLE YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİNİ NE ZAMAN SUNACAK?

Apple, iOS 18.2 için üçüncü beta sürümünü kısa bir süre önce yayınladı. Burada iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi için Apple Intelligence özelliklerinin yanı sıra AirTag konum paylaşma özelliği de getirilecek.

iOS 18.2 Beta 3 İngiltere'de bir operatör özelinde ayarlar güncellendi ve Wi-Fi Arama özelliği devredışı bırakıldı. Operatörün yaptığı açıklamaya göre iPad ve MacBook kullanıcılarının Wi-Fi aramasını 9 Aralık'tan itibaren kullanamayacaklar. Bu da iOS 18.2'nin yayın tarihi olabilir şeklinde yorumlandı.