Yeni iddiaya göre Valve yeni bir oyun üstünde çalışıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 00:09

Oyun dünyasının devlerinden kabul edilen ve hem Half Life ve Portal gibi efsanevi oyunları hem de bugün tüm PC oyuncularının kullandığı yegâne platform olan Steam’i kuran Valve, Steam Deck’in çıkışının ardından büyük bir sessizliğe bürünmüştü.

Bugün ise Reddit forumlarına bomba gibi düşen bir haber, pek çok oyuncu tarafından “efsanelerin efsanesi” olarak bilinen Valve’ın yepyeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını gözler önüne serdi.

VALVE BİR SÜRE OYUN YAPMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Webtekno'nun haberine göre Reddit kullanıcısı itsairnd tarafından tespit edilen bilgiler var. Valve’ın isim hakkı ve lisans başvurusu için ABD Patent Ofisine başvuruda bulunduğu aktarılıyor.

Lisans açıklamasında ise “Neon Prime, internet üzerinden indirilebilen bilgisayar oyunu, elektronik oyun yazılımı, video oyunu, bilgisayar oyun programı kategorilerini kapsayan bir markadır” ifadeleri kullanıldı. Bu sayede bu markanın bir cihaz ya da aksesuar değil de bir oyun olduğu kesinleşmiş oldu.

Hatırlarsanız Valve, 2020 yılının başlarında VR oyunu Half Life Alyx’i oyunculara sunmuştu. Oyunun sadece VR’da oynanabilmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Valve, bir süreliğine oyun yapmaya ara vereceğini açıklamıştı.

Şimdiden pek çok kullanıcı oyun hakkında teoriler üretmeye başladı bile. Bazıları oyunun Cyberpunk benzeri bir evrende geçecek VR oyunu olabileceğini iddia ederken bazıları ise oyunun Valve’ın elinden çıkacak ilk “gerçek” açık dünya oyunu olacağını iddia etti. Valve çalışanları ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Tabii ki oyunun isminin şimdi lisanslanmış olması oyunun çıkışına daha birkaç yıl olduğu anlamına gelmiyor. Supermassive Games’in geçtiğimiz haziran ayında oyuncuların beğenisine sunduğu Quarry isimli oyun aslında çıkışından sadece aylar önce, 2022’nin başında isim lisansı için başvuru yapmıştı.