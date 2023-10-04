Yeni internet eğlencesi; 90'lı yıllarda lise öğrencisi görünümü

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:39

Yapay zeka destekli fotoğraf ve video üretmek için tasarlanan uygulamalar, internet aleminde popüler hale gelebiliyor. Onlardan biri olan EPIK, kullanıcıların yükledikleri fotoğrafları Amerika'daki liselerde 90'lı yıllarda çekilen lise yıllık fotoğaflarına dönüştürüyor. Kısa süre içinde sosyal medyada popüler hale gelen ve adeta bir akıma dönüşen uygulama, AI yearbook adı verilen bir akımın sonucu.

EPIK UYGULAMASI, AI YEARBOOK AKIMIYLA KARŞIMIZA ÇIKTI

EPIK, yapay zeka destekli daha önce çiftlerin fotoğraflarını yükledikleri ve potansiyel bebeklerinin nasıl görüneceği ya da hayatını kaybetmiş yakınlarının eski fotoğraflarını hareketlendiren uygulamaların ardından geldi.

EPIK-AI Photo Editor uygulaması aslında sadece bu özelliği sunmuyor. Uygulamaya kısa bir süre önce güncellemeyle AI Yearbook özelliği getirildi. Bu sayede kullanıcılar yükledikleri fotoğraflarla 90'lı yıllardaki Amerikan lise yıllıklarında yer alabilecek fotoğraflar oluşturabiliyor.

Ünlüler dahil pek çok kişinin katıldığı akım sonrası sosyal medyada bu uygulama ile oluşturulan fotoğrafların sayısı ciddi şekilde arttı.