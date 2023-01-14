Apple, iPhone'u iPod haline getiren viral uygulamayı kaldırdı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:18

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:18

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alacak uygulamalar, diğer uygulama mağazalarına göre ince eleyip sık dokunuyor olsa da kaldırılabiliyor. iPhone'ları iPod arayüzüne kavuşturan Retro Pod adı verilen uygulama, geçen yılın son aylarında ve bu ayın başlarında viral hale geldi.

UYGULAMA YARIM MİLYON İNDİRMEYE ULAŞMIŞTI

İçerik üreticileri kısa sürede iPhone'larını iPod'a dönüştüren bu uygulamayı kullanarak, videolar üretmeye başladı. 5 milyonun üzerinde izlenme alan bu uygulamanın gösterildiği içerikler, Apple'ı rahatsız etmiş görünüyor.

Uygulamanın hangi sebeple kaldırıldığı şu an için bilinmiyor ancak The Verge'e göre, ürünlerini kopyalayan bir başka uygulamaya karşı Apple katı bir politika tercih ediyor.

Retro Pod App Store'dan kaldırılmadan önce 500 bine yakın indirme sayısına ulaşmıştı.