Apple yeni iPad reklamı için özür diledi

Apple yeni nesil güçlü ve ince olan 2024 model iPad Pro modelini tanıtmıştı. Bunun için bir reklam filmi yayınlayan Apple gelen tepkilerin ardından özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:09
Apple yeni iPad reklamı için özür diledi
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Apple 7 Mayıs'taki etkinliğinde yeni nesil iPad Pro'sunu tanıttı. Burada hem inceliği hem hafifliği hem de yer alan M4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad Pro için kısa bir süre önce reklam filmi de yayınladı. YouTube üzerinden Crush! yani Ezilme isimli reklam filmi eleştirilerin hedefi oldu.

APPLE REKLAMI DİĞER MESLEKLERİN EZİLİP YOK OLACAĞI ALGISI YARATTIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Reklam filminde, bir pres makinesinin altında yer alan eşyaların ezilmesi, paramparça olması gösteriliyor. Yaklaşık 1 dakikalık olan videonun sonunda ise pres makinesi kaldırıldığı zaman altından zarar görmemiş bir iPad Pro çıkıyor. 

Cihaz o kadar güçlü ki bu pres makinesinin altından hasar almadan çıkıyor. Performans tarafındaki iddiasını bu kliple göstermek isteyen Apple, M4 işlemcisiyle performansı en üst seviyeye taşıyacağı söylenen iPad Pro'nun yapay zeka ile birleştiğinde müzisyenlere, yazarlara ya da ressamlara gerek kalmayacağı algısı yarattığı için eleştirildi. 

Şirket, burada pek çok işin yapay zeka tarafından yapılabileceği algısı yarattığı için eleştiri oklarına hedef oldu. Burada ezilen ve parçalanan eşyaların temsil ettiği mesleklerin ağır bir baskı altında kalacağı gibi bir yorum da yapılıyor.

İki gün önce yayınlanan ses getiren ve çokça eleştirilen video ise şu şekilde:

 


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