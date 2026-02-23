Yeni iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone için yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Apple'ın bu yılın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 18 serisine yönelik iddialar gelmeye devam ediyor. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri için yeni renk seçeneği gündemde. Buna göre yeni bir kırmızı rengi bu yılki iPhone'lara dahil edilebilir.

Bir diğer iddia ise katlanabilir ekranlı ilk iPhone için siyah ve beyaz renklerine sahip iki seçenek sunulacak.

4 MART TARİHİNDE YENİ BİR ETKİNLİK GELİYOR

Apple'ın yeni ürünlerini mart ayının başında tanıtması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre 4 Mart'a kadar beklenen bazı ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Burada karşımıza yeni MacBook, iPhone 17e modeli ve M5 Pro ve Max işlemcilere sahip MacBook Pro modellerini görebiliriz.

Bunların yanı sıra yeni işlemcili ve tasarımlı iPad modelleri ve yeni Studio Display serisi de bu tanıtım sırasında karşımıza çıkabilir.

Apple, bu yıl eylül ayında iPhone 18 serisinin bazı üyelerini tanıtmaya hazırlanıyor.