Yeni keşfedilen bir asteroit, Dünya'yla Ay arasından geçti

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:29

Daha geçen hafta keşfedilen bir asteroit pazartesi günü Dünya'yla Ay arasından yakın ama güvenli bir şekilde geçti.

Otomobil büyüklüğünde olan ve 2024 CY1 adı verilen küçük uzay taşı 1 Ay mesafesi diye de bilinen, Dünya'yla Ay arasındaki mesafenin neredeyse üçte biri kadar bir mesafeden geçiş yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Virtual Telescope Project'e (Sanal Teleskop Projesi) göre uzay taşı yaklaşık 121 bin kilometrelik yakın bir mesafeden, GMT 7.24 (TSİ 10.24) civarında gezegenin yanından geçti.

SORUN TEŞKİL ETMİYOR

Uzmanlar çapı sadece 4 ila 8 metre olan bu cismin Dünya'ya herhangi bir risk teşkil etmediğini söylüyor.

Bu keşifle birlikte bu yıl 10. kez bir asteroit, Dünya'dan 1 Ay mesafesi içindeki bir uzaklıkta geçerken gökbilimciler tarafından gözlemlendi.

Bu aynı zamanda şubatta şimdiye kadarki bu türden üçüncü olay.

Tomorrow night, newly-discovered #asteroid 2024 CY1 will pass less than 1/3 the distance to the Moon. It is 3-8 meters wide. pic.twitter.com/fPpgE6NSva — Tony Dunn (@tony873004) February 10, 2024

Geçen ay gökbilimciler Dünya'ya doğru hızla yaklaşan bir asteroidi gezegenin atmosferine girmeden sadece birkaç saat önce tespit etmişti.

2024 BXI adı verilen uzay taşı Berlin semalarında zararsız bir ateş topuna dönüşerek yanmış ve bu, bir asteroidin Dünya'ya çarpmadan hemen önce tespit edildiği 8. olay olmuştu.

Uzay meraklıları da uzay taşının parçalarını Berlin civarında bulmuştu.

Önceki haftalarda aşağı yukarı bir gökdelen büyüklüğündeki bir asteroit, Dünya'nın yaklaşık 2,7 milyon km uzağından güvenli bir şekilde hızla geçmişti.

Bu taş, büyüklüğü nedeniyle "potansiyel olarak tehlikeli" diye sınıflandırılsa da gezegenle Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 7 katı kadar uzaktan geçmişti.

Gökbilimciler bugüne kadar en azından bir şehri tamamen yok etme potansiyeline sahip yaklaşık 25 bin asteroit keşfetti. Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency/ESA), Dünya'nın yakınında aynı boyut aralığında (30 ila 100 metre) 1 milyon asteroit olabileceğinden ve bunların yaklaşık yüzde 99'unun hâlâ keşfedilmediğinden şüpheleniyor.

Dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları ve hükümetler tehlikeli olma potansiyeli taşıyan bu tür cisimleri tespit edip Dünya'yı bunlardan koruyacak yollar geliştirmek için çalışıyor.

Örneğin ESA'nın, 2030 civarında fırlatılmak üzere geliştirilen Neomir adlı uydu gözlemevi, Güneş'le Dünya arasında dönerek asteroitlere karşı bir erken uyarı sistemi görevi görecek.