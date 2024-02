Yeni keşfedilen bir asteroit, Dünya'yla Ay arasından geçti

Daha geçen hafta keşfedilen bir asteroit pazartesi günü Dünya'yla Ay arasından yakın ama güvenli bir şekilde geçti.

Otomobil büyüklüğünde olan ve 2024 CY1 adı verilen küçük uzay taşı 1 Ay mesafesi diye de bilinen, Dünya'yla Ay arasındaki mesafenin neredeyse üçte biri kadar bir mesafeden geçiş yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Virtual Telescope Project'e (Sanal Teleskop Projesi) göre uzay taşı yaklaşık 121 bin kilometrelik yakın bir mesafeden, GMT 7.24 (TSİ 10.24) civarında gezegenin yanından geçti.

Uzmanlar çapı sadece 4 ila 8 metre olan bu cismin Dünya'ya herhangi bir risk teşkil etmediğini söylüyor.

Bu keşifle birlikte bu yıl 10. kez bir asteroit, Dünya'dan 1 Ay mesafesi içindeki bir uzaklıkta geçerken gökbilimciler tarafından gözlemlendi.

Bu aynı zamanda şubatta şimdiye kadarki bu türden üçüncü olay.

Tomorrow night, newly-discovered #asteroid 2024 CY1 will pass less than 1/3 the distance to the Moon. It is 3-8 meters wide. pic.twitter.com/fPpgE6NSva