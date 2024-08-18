iPhone 15, Apple tarihindeki en hızlı modası geçen model oldu

Yayınlanma: 18.08.2024 - 23:40

Güncelleme: 18.08.2024 - 23:40

Apple, iPhone 16 serisini eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Bu seride yer alması planlanan Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getiriyor. Ancak bu özellikler yalnızca iPhone 16 ve sonraki modellerde yer alacak. Yani, iPhone 15, yapay zeka özelliklerinden mahrum kalacak.

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS SAHİPLERİ ÖZELLİKLERDEN MAHRUM KALACAKLAR

Bu noktada iPhone 15, iOS 18 ile gelecek olan yeni özelliklere de sahip olamayacak olmasıyla pek çok kullanıcının satın almak istemeyeceği ya da değiştirmek isteyeceği bir model olacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri Apple Intelligence'ı desteklemeyecekler. Bu sebeple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri dikkat çekecek. iPhone 16 ve sonraki modellere gelecek yeni özellikler, iPhone SE 4 için de gelecek.

Apple, her ne kadar yeni özellikleri eski modellere getirmek için çabalasa da bu cihazların getirilen özellikleri destekleyecek belli donanımlara sahip olması gerekiyor. Söylenene göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus bunları karşılayamıyor o yüzden bu yapay zeka özellikleri gelmeyecek.