Apple yeni bir patent aldı: Beyin sinyallerini okuyacak

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:27

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un gelecekte sahip olacağı bazı önemli donanım özelliklerine dair bilgiler veren bir patent ortaya çıktı. Patentte yer alan bilgilere göre AirPods, beynin bazı biyosinyallerini okuyabilecek.

Patent belgesine göre, AirPods üzerinde küçük elektrotlar bulunacak ve bu elektrotlar çeşitli biyosinyallerin okunmasını sağlayacak. Kulaklıkların gövdesinde ve uçlarında yer alacak olan bu elektrotlar, kullanıcının beyin dalgalarını ve diğer biyosinyalleri ölçebilecek. Patentte, kulaklıkların yapılandırılması için kullanıcının kulağına göre aktif ve referans elektrotlarının bulunacağı da belirtiliyor.

Bununla birlikte, patentin sadece bir fikir olduğu ve yer alan özelliklere sahip gerçek bir ürünün gelip gelmeyeceği konusu kesin değil. Teknoloji firmaları genelde birçok patent alıyor. Ancak buna rağmen bu patentlerde yer alan bilgiler ürünlerde çoğu zaman yer almıyor. AirPods'a böylesine gelişmiş biyosinyal ölçüm cihazlarını eklemek teknik olarak zorlayıcı olabilir ve Apple'ın önünde çeşitli zorluklar bulunabilir. Ayrıca, bu tür özelliklerin kullanılabilmesi için uygun sertifikaların alınması da gerekiyor.

Öte yandan, Apple'ın AirPods'a vücut ısısı ve işitme sağlığı özellikleri eklemeyi planladığı da önceden bildirilmişti. Bu tür iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve AirPods'u daha işlevsel hale getirebilir.