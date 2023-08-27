Pokemon'un yeni oyunu Pokemon Sleep 10 milyon indirmeyi geçti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 13:56

Güncelleme: 27.08.2023 - 13:56

Pokemon Go, oyunun yapımcısı Select Button 17 Temmuz 2023 tarihinde yeni oyunu Pekmon Sleep'i çıkardı. Oyun mobil veri analiz firması data.ai'ın açıkladığı bilgilere göre 40 günde 10 milyon indirmeye ulaştı.

POKEMON GO'NUN TAM TERSİ

Oyun Pokemon Go'nun aksine insanların dışarı çıkıp gezmesini değil, uyumasını konu alıyor. Oyunda oyuncuların uyku kaydı alınıyor.

Pokemon Sleep, uykunuzu ölçmek için telefonun titreşimlerini kullanıyor ve bu verilere göre Pokemon karakterlerini toplamanıza olanak sağlıyor. Oyunun içi ücretsiz olsa da, daha fazla Pokemon karakteri toplamak ve oyun içi özellikleri hızlandırmak için uygulama içi öğeler satın almak mümkün.

Bu oyun, sağlık odaklı uygulamaların giderek arttığı bir dönemde piyasaya sürüldü. Ancak bazı kullanıcılar, uyurken oyun oynamanın sıkıcı olduğunu ve ilginin azaldığını dile getiriyor. Ayrıca, oyun içinde toplanan karakterlerin diğer oyunlara aktarılamaması da dezavantaj olarak öne çıkıyor.

Pokemon Go'nun büyük başarısının ardından, oyunun yapımcısı olan şirket, yeni oyun tasarımları üzerinde dört yıldan uzun bir süre çalıştığını belirtiyor. Pokemon Sleep, Pokemon'un eğlence unsuruyla sağlığın bir araya getirildiği bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, oyunun belirli bir süre sonra tekrarlayıcı hale geldiğini ifade ediyor.