Yeni şarj fikri: Bozulmadan yüzlerce kez şarj döngüsüne dayanacak

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:17

Bilim insanlarının yeni buluşu, neredeyse hiç bozulmadan yüzlerce şarj döngüsüne dayanabilen yeni bir pil teknolojisini ortaya çıkarabilir. Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nden (DlCP) araştırmacılar, yüzlerce döngüden sonra sağlığını neredeyse yüzde 100 oranında koruyabilen bir pil türü geliştirdi.

Chip'in yer verdiği habere göre araştırmacılar, ORAM olarak bilinen yeni naftalin türevlerini kullanarak bu sıvı pilleri oluşturmak için bir yöntem geliştirdiler. Bu naftalin bileşikleri havadan korunmaya ihtiyaç duymayacak, böylece sıvı pillerin üretim maliyeti azalacak.

ÇÖZÜM SIVI BATARYALARDA OLABİLİR

Sıvı bataryalarda naftalin türevlerini kullanan araştırmacılar, 850 döngü veya yaklaşık 40 gün boyunca istikrarlı döngü performansı sunabilen bir batarya geliştirdiler. Sıvı piller, sürekli hava akışına maruz kaldığında bile kapasite ve verimlilik düşüşü olmadan 600 döngü veya yaklaşık 22 gün boyunca “sorunsuz” çalıştı.

Araştırmacılar sistemi genişleterek naftalin türevleri teknolojisine dayalı “pilot" bir çalışma oluşturdu. Sistem yaklaşık 330 Ah kapasiteye ulaştı ve 270 döngüden (27 gün) sonra yüzde 99,95 kapasitesini korudu.

Bilim insanları bu teknolojiyi, mobil cihazlarda ve otomobillerde sağlıklı ve güvenlik şekilde kullanılabilecek şekilde geliştirebilirlerse, artık bir cihazın ve otomobilin pili onlarca yıl dayanacak şekilde çalışabilir.