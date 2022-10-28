Yeni tanıtılan iPad'ler Türkiye'de satışa çıktı

28 Ekim 2022 Cuma, 23:42

Türkiye'de aktif bir şekilde satılan yeni tanıtılan iPad'lerin fiyatları da belli oldu. Normal versiyon iPad'in 64 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 11 bin 299 TL iken 256 GB depolama alanına sahip versiyonda 14 bin 799 TL.

iPad Pro içinse 11 inçlik versiyon 20 bin 499 TL'den başlıyor. 12.9 inçlik versiyon ise 28 bin 499 TL'den başlıyor.

ÖNCEKİ VERSİYONLARA GÖRE ÇOK DAHA HIZLI VE GÜÇLÜ

M2 çipten güç alan yeni Pro modeli özellikle ön plana çıkıyor. Apple Pencil ile dokunmadan algılama deneyimi sunan yeni iPad, ProRes video kayıt özelliği yer alan cihazda daha hızlı kablosuz bağlantı da sunuluyor.