Apple’dan şimdiye kadarki en pahalı iPad geliyor olabilir

28 Ekim 2022 Cuma, 11:06

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni M2 işlemcili iPad Pro modelini tanıttı. 12,9 inçlik ekrana sahip olan model Apple’ın en güçlü tablet modeli konumunda yer alıyor. Öte yandan teknoloji devi çok daha büyük ekrana sahip bir iPad planlarıyla gündeme meşgul etmeye başladı.

Gelen son raporlara göre Apple 16 inçlik bir iPad üretecek. Söz konusu iPad’ın önümüzdeki yıl tanıtılacağı tahmin ediliyor. Şirket daha önce 16 inçlik MacBook Pro üretmiş olsa da şimdiye kadar bu kadar büyük ekranlı bir tablet planı açıklamamıştı.

iPAD'IN 16 İNÇLİK VERSİYONUNUN ÇOK YÜKSEK FİYATLARA SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple her ne kadar 16 inçlik ekrana aşina olsa da 16 inçlik bir tablet kullanıcıların bir süredir beklediği ve istediği bir seçenekti. Gelen bilgilere göre yeni tablet 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kullanıcının karşısına çıkacak. Apple, bu noktada müşterilerinin isteklerini yerini getirerek daha büyük ekranlı tabletlere yönelecek gibi görünüyor.

Konu hakkında tahminler yürüten analistlere göre Apple, MacBook yerine iPad tercih eden kullanıcılarını da düşünerek böyle bir adım atmış olabilir. Yeni tablet, büyük ekranının yanı sıra güçlü işlemci, Magic Keyboard ve Magic Touchpad ile MacBook’lar ile neredeyse aynı seviyeye ulaşabilir.

Yeni modelin teknik özellikleri ise henüz belli değil. Ancak 16 inçlik tablet büyük ekranı ile birlikte olası bir M2 işlemcinin de varlığı sebebi ile gelmiş geçmiş en pahalı iPad modeli olabilir. Yeni büyük ekranlı tabletin fiyatının 1.500 doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.