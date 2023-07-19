Yeni tartışma başlatacak: "Android artık iOS'tan çok daha iyi"

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:53

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:53

Mobil tarafta uzun yıllardır tartışılan Android mi daha iyi yoksa iOS mu konusunu tekrar gündeme getirecek bir gelişme yaşandı. Instagram'ın başında olan Adam Mosseri, Twitter üzerinden ünlü teknoloji yayıncısı Marques Brownlee'nin gönderisine yorum yaptı.

HANGİ İŞLETİM SİSTEMİ DAHA İYİ?

Ünlü yayıncı hesabı üzerinden takipçilerine en yeni ve iyi teknoloji değerlendirmelerini sordu. Mosseri de cevap verenler arasındaydı. Cevap olarak, 'Android artık iOS'tan çok daha iyi' yorumunu yapması dikkat çekti. Binlerce kişinin yorum yaptığı bu paylaşım sonrası işletim sistemi savaşları bu tweetler altında devam etti.

Uygulamaların stabil bir şekilde çalışmasından tutun da güncellemelerin gelmesi ve kamera performansının değerlendirilmesi gibi pek çok yönden birbiriyle kıyaslanan bu işletim sistemleri mobil kullanıcılarını ikiye bölüyordu. Android'in iyi olduğunu savunanlar, özelleştirmeler, farklı pek çok telefon modeli seçeğinin olması uygulama desteği gibi avantajları öne çıkartıyorken, iOS tarafının iyi olduğunu düşünenler güncellemelerin yıllarca verilmeye devam edildiğini, uygulamaların çok daha iyi çalıştığını ve özellikle kamera yazılımının çok daha iyi olduğunu savunuyordu.

Bu tartışmaların yıllardır sonu gelmezken, Mosseri tarafından yapılan açıklama şaşırttı. Çünkü bu yorumu hangi sebeple yaptığı ya da tam olarak neyi kastettiği tam olarak bilinmiyor.