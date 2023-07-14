Apple acil durum güncellemesi yayınladı: iOS 16.5.1 (c)

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:24

Sadece iPhone'lara yönelik değil iPad ve diğer cihazlar için de yayınlanan yeni güncelleme 'Hızlı Güvenlik Yanıtı' olarak adlandırılıyor. Güvenlik düzeltmelerini sağlayan bu güncelleme tüm kullanıcılar için öneriliyor. Normalde bu haftanın başında yayınlanan güncelleme sorunlar içerdiği için geri çekilmişti.

Sorunu çözen Apple, düzenlediği güncellemeyi tekrar kullanıma sundu.

Son güncellemeyi indirmek için iPhone'da> Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme> iOS Güvenlik Yatını 16.5.1 (c)'yi tıklayın.