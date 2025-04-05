Yeni teknoloji ile dokunma hissi simüle edilebiliyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 00:00

Yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde karmaşık hisleri taklit edebilen ve hassas hareketleri yapabilen bir cihaz geliştirildi. ABD'deki Northwestern Üniversitesinden mühendisler tarafından geliştirilen cihaz dokunma hissini simüle edebiliyor olmasıyla öne çıkıyor.

VR DENEYİMİNİ ARTIRABİLİR

Science dergisinde yayınlanan araştırmanın makalesinin ayrıntılarına göre cihaz cilt üzerine giyilebiliyor. Hafif olan cihaz, kablosuz titreşimler gönderiyor ve esneme, baskı sürtünme ve bükülme gibi hisleri hissetmeyi sağlıyor.

Bu cihaz en çok VR deneyimlerinde işe yarayacak gibi duruyor. Çünkü her ne kadar gelişmiş olsalar da VR başlıklara eşlik edecek bu gibi giyilebilir cihazlar deneyimi daha gerçekçi hissettirebilecek.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri de bu hisleri size aktarırken, hızlı ya da yavaş olarak ayarlayabilecek olmanız. Bu da yaşanan deneyimin şiddetini cihazı kullanan kişinin ayarlayabileceği anlamına geliyor.

Küçük bir şarj edilebilir pille çalışan giyilebilir ürün aynı zamanda Bluetooth bağlantısına da sahip. Bu sayede akıllı telefon ya da diğer VR cihazlarıyla bağlanabilecek.

Sadece VR değil aynı zamanda görme ya da işitme engeli bulunan kişiler için de cihaz fark yaratabilir.