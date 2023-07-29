Yenilenmiş telefonlarda en çok tercih edilen markalar...

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Fahiş fiyatlar peş peşe gelen zamlar nedeniyle yeni cep telefonu almak hayal oldu. Kullanıcılar elindeki telefona adeta gözü gibi bakıyor. Telefon fiyatları 85 bin TL’yi aşarken yenilenmiş telefon pazarı da hızla büyüyor. 2022’de global yenilenmiş telefon pazarının 64.1 milyar dolara çıktığı tahmin edilirken bu pazarın 2030’a kadar 146 milyar doları aşması bekleniyor.

Türkiye’de ise yenilenmiş telefon pazarı toplam pazarın henüz yüzde 1’i bile değil. Avrupa ve Kuzey Amerika’da her beş kişiden biri yenilenmiş telefon tercih ediyor. Geçen yıl Türkiye’de 5 milyon adet ikinci el telefon satılırken bu yılki ikinci elde satış adedinin 6 milyonu aşması bekleniyor. Araştırma şirketi IDC verilerine göre, tüm dünyada yenilenmiş ikinci el telefon satışları 2022’de 286.6 milyona ulaştı. Kullanılmış telefonlar, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yenileme tesisi lisansına sahip şirketlerde uzman teknisyenler tarafından yenileniyor ve garanti kapsamına alınıyor. Şu anda 21 şirket yetki belgesi alıp faaliyete başladı. Yenilenmiş telefonlarda da 1 yıllık garanti olması tüketicilerin bu alana yönelmesini sağlıyor.

YÜZDE 30 DAHA UCUZ

2022 yılında Türkiye’de 11 milyon 250 bin civarında sıfır telefon satışı gerçekleşti. Artan maliyetler ve fiyatlar nedeniyle yenileme pazarının büyümesi bekleniyor. Geçen yıl 231 bin adet telefon sertifika üretilerek yenilenip piyasaya sunuldu. Taksitlerin üç ayla sınırlı olduğu sıfır cep telefonlarına karşın, yenilenmiş cep telefonlarında peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iki hafta süreyle iade hakkı veriliyor. Yenilenmiş telefon fiyatları, muadili sıfır telefonlara göre yüzde 30 kadar daha ucuz. Yenilenmiş telefon satışlarının yüzde 80’e yakınını iPhone, yüzde 10’unu ise Samsung modelleri oluşturuyor.

BOŞUNA FAZLA PARA ÖDEMEM

Sia Insight tarafından mayıs ayında Türkiye’de 12 ilde 1000 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, yenilenmiş telefonun ne olduğunu öğrenen tüketicilerin yüzde 31’i alışverişlerini bu yönde yapabileceklerini ifade etti. Aralık 2022’de bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.

Yenilenmiş telefon almayı düşünen tüketicilerin yüzde 60’a yakını “boşuna daha fazla para ödememek için”, yarısı “sıfır telefonla yenilenmiş telefon arasında fark görmediği”, yüzde 28’i ise “elindeki parayla daha iyi marka/modelde telefon” alabilmek için tercihini bu yönde kullanıyor. EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Tüketiciye avantajlı koşullarla telefon sağlamanın yanı sıra, elektronik cihazların kullanım ömrünü uzatarak, yeni cihaz üretiminden kaynaklı karbon salınımının önüne geçiyor ve bu durum ithalat oranını da düşürüyor” dedi.

DAR GELİRLİNİN İLK TERCİHİ OLDU

Yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere 2010 yılında kurulan ve halihazırda Türkiye’nin önde gelen yerli akıllı telefon üreticilerinden olan Reeder Teknoloji, toplam satış hasılatını son 3 yılda bileşik bazda yüzde 98 büyüttü. E-kitap okuyucu ile başladığı teknoloji üretimi serüvenini, tablet, akıllı saat, robot süpürge ve akıllı telefon ile genişleten, son olarak LED TV üretimine başlayan Reeder Teknoloji, halka arz için de gün sayıyor. Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Reeder markalı cep telefonlarının 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değiştiğini, en çok 5 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arası fiyatlı ürünlerin satıldığını söyledi. Saral, cep telefonlarındaki fiyat artışları nedeniyle dar gelirlilerin Reeder markalı cihazları tercih ettiğini şu anda pazar paylarının yüzde 6.5 olduğunu ve pazar en çok satarlar arasında beşinci sırada yer aldıklarını aktardı. Saral, “Bu yılın mart ayı itibarıyla 378.9 milyon TL olan ciromuzun yüzde 98.22’sini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor” dedi.



(Attila Dikbaş)



HER YIL 500 START-UP’A DESTEK



İTÜ ARI Teknokent’in teknoloji girişimlerini yetiştirmek ve desteklemek için kurduğu kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 start-up’ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer yaratıyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın verdiği bilgilere göre, 12 yılda 4 bin 200’den fazla teknoloji girişimini destekleyerek 1.400’ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 10 bin kişiye istihdam yaratmalarına ve 150 milyon dolar yatırım almalarına destek oldu.



KATLANABİLİRLER SATIŞA ÇIKTI

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon serisi olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Türkiye’de ön satışların başladığını duyurdu. Galaxy Z Flip5 512GB modeli 47.999 TL, Galaxy Z Fold5 1TB modeli ise 72 bin 999 TL’den satışa sunuluyor. Galaxy Z Fold5 7.56 inç ekrana, 253 gram ağırlığa, 4.400 mAh batarya özelliğine sahip. Galaxy Z Flip5 ise 12 Megapiksel ana kamera ve 3700 mAh batarya özelliklerini barındırıyor.



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