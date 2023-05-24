Yerli yapay zekâ hayat kurtardı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:37

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:37

Yapay zekâların kullanım alanları giderek artmaya başladı. Birçok alanda kullanılan yapay zekâlar Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan bir yapay zekâ sayesinde 46 yaşındaki bir kadın hastanın beynindeki tümör keşfedildi.

Donanımhaber'in haberine göre, yapay zekâ tarafından hastanın MR sonuçları analiz edildi ve erken teşhis sayesinde hasta acil ameliyata alınarak kurtarıldı.

Yaşanan bu durum bilim dergisi Journal of Nuerosurgery: Case Lessons dergisine göre yapay zekâ algoritması tarafından teşhis edilen, ilgili hekimlerin anaında uyarlaması ile hastaya en uygun tedavinin hızlı şekilde uygulandığı ilk klinik vaka olarak tıp literatürüne girdi.