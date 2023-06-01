Yetişkinler bile palyaçodan korkuyor! Peki neden?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:30

Güncelleme: 01.06.2023 - 07:30

Palyaço korkusu gerçek bir korku türü olarak kültürel dağarcığımızda yer bulsa da, palyaçodan korkmak üzerine şimdiye kadar pek bilimsel araştırma yapılmış değil. Bu korku o kadar yaygın ki, popüler kültürde de sık sık karşımıza çıkıyor.

Bu yüzden bilim insanları yürüttükleri yeni bir çalışmada, palyaço korkusunu uluslararası katılımcıların bulunduğu bir popülasyonda incelemeye karar verdi. Araştırmacılar bu doğrultuda örümcek korkusunu ölçmekte kullanılan “Örümcek Korkusu Anketi”ni değiştirerek “Palyaço Korkusu Anketi”ne uyarladılar.

YENİ ÇALIŞMA İNSANLARIN GENELİNDE BU KORKUNUN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR



Populer Science Türkçe'de yer alan detaylarda araştırmaya katılan 927 katılımcının yüzde 27’si palyaçolardan korktuğunu belirtirken, yüzde 5’i de bu korkusunun son derece yüksek olduğunu belirtti. Anketin sonuçlarına göre palyaçolardan son derece fazla korktuğunu belirten kadınların oranı erkeklere kıyasla daha yüksek. Fobilerde genel olarak benzer bir kalıp gözleniyor.

Araştırmacıların palyaço korkusuna sebep olduğunu belirlediği en güçlü etmen ise palyaçonun makyajının, insanların palyaçonun gerçek niyetini tahmin etmekten alıkoyması. Palyaçoların sürekli mutlu bir surat ifadeleri olabilir ancak bu görüntü, gerçekte kızgın mı yoksa üzgün mü olduklarını anlayamamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla makalenin yazarları, bir palyaçonun gerçekte ne düşündüğünü veya ne yapıyor olabileceğini bilememenin bizi rahatsız ettiği görüşünde.