Yetişkinlerin kalbinin neden yenilenmediğine yönelik araştırma
Araştırmacıların keşfettiğine göre bu durum organı zararlı sinyallerden koruyabilse de, yetişkin kalp hücrelerinin yenilenmesini de önleyebiliyor.
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan bilim insanlarının yeni çalışmasına göre farelerdeki kalp hücreleri olgunlaştıkça, nükleer gözenekler adı verilen iletişim güzergâhlarının sayısı çarpıcı şekilde azalıyor.
KALP HÜCRELERİNİN YENİLENMEYİ TEŞVİK EDEN SİNYALLERİ ALMASINI ÖNLEME PAHASINA
Populer Science Türkçe'de yer alan içeriğedeki Developmental Cell bülteninde yayımlanan çalışmaya göre kalp hücreleri ve hücrelerin çevresi arasında azalan iletişimin, organı yüksek tansiyon gibi baskılarla alakalı zararlı sinyallerden koruduğu fakat bu durumun, kalp hücrelerinin yenilenmeyi teşvik eden sinyalleri almasını önleme pahasına gerçekleştiği ileri sürülüyor.
İnsan vücudundaki cilt ve diğer pek çok doku yaralanma sonrası kendilerini onarma kabiliyeti taşısa da aynısı kalp için geçerli değil. İnsanlardaki embriyo ve fetüs gelişimi sırasında kalp hücreleri bölünme geçirip kalp kasını oluşturuyor. Fakat kalp hücreleri yetişkinlikte olgunlaştıkça, artık bölünemedikleri son aşamaya giriyorlar.
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