Yılın en büyük ve parlak Ay'ı 'Mavi Ay' ne zaman olacak? Mavi Ay nedir?
Ay'ın, Dünya'ya en yakın olduğu zamanlardan biri olan Mavi Ay'ın gerçekleşeceği tarih yakınlaşmaya başladı. Peki birçok kişi tarafından merak edilen Mavi Ay ne zaman olacak? Mavi Ay nedir?
Bir süper dolunay olan "Mavi Ay" yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Bu yılda 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek süper dolunay 1946 yılından bu yana 'Mavi Ay' adıyla anılıyor.
"Mavi Ay", Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor. "Mavi Ay" terimi, bir mevsimde üçüncü dolunayı ifade ederken, eski geleneklere dayanan bir tanımı da temsil ediyor.
HİNDU GELENEĞİNDE ÖZEL BİR AY
Hindu geleneğine göre, bu dolunay Raksha Bandhan veya Rakhi Purnima adı verilen özel bir festivale denk geliyor. Bu festivalde kız kardeşler erkek kardeşlerine pamuklu bilezik olan "rakhi"yi takar ve bu bağı kutlarlar.
MAVİ AY TÜRKİYE'DE HANGİ SAAT ARALIĞINDA GÖRÜLECEK
Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler.
SATÜRN'DE GÖRÜLEBİLECEK
Mavi Ay'ın yanında aynı gece Satürn'de saat 03.42 civarlarında görülebilecek bir seviyede olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tacizci şeyh aftan yararlanıyor
- O polisler görevden mi alındı?
- Meral Akşener'in sözleriyle ilgili ilk yorum
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Sabancı çiftinin sağlıklarıyla ilgili son durum...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit
- Yine tekel, yine silahlı saldırı!
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda son durum!
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar!