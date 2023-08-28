Yılın en büyük ve parlak Ay'ı 'Mavi Ay' ne zaman olacak? Mavi Ay nedir?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:05

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:05

Bir süper dolunay olan "Mavi Ay" yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Bu yılda 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek süper dolunay 1946 yılından bu yana 'Mavi Ay' adıyla anılıyor.

"Mavi Ay", Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor. "Mavi Ay" terimi, bir mevsimde üçüncü dolunayı ifade ederken, eski geleneklere dayanan bir tanımı da temsil ediyor.

HİNDU GELENEĞİNDE ÖZEL BİR AY

Hindu geleneğine göre, bu dolunay Raksha Bandhan veya Rakhi Purnima adı verilen özel bir festivale denk geliyor. Bu festivalde kız kardeşler erkek kardeşlerine pamuklu bilezik olan "rakhi"yi takar ve bu bağı kutlarlar.

MAVİ AY TÜRKİYE'DE HANGİ SAAT ARALIĞINDA GÖRÜLECEK

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler.

SATÜRN'DE GÖRÜLEBİLECEK

Mavi Ay'ın yanında aynı gece Satürn'de saat 03.42 civarlarında görülebilecek bir seviyede olacak.