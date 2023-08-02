Fotoğraflarla: Dünyadan dolunay manzaraları
Dolunay, salı gecesi normalden daha büyük ve aydınlıktı...
Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi.
Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, "Blue Moon" (Mavi ay) olarak adlandırılıyor.
İşte dünyadan salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları:
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