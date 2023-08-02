Fotoğraflarla: Dünyadan dolunay manzaraları

Dolunay, salı gecesi normalden daha büyük ve aydınlıktı...

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:38
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Kızıla dönen rengiyle dolunay, Malta Valetta'daki St. Paul Pro Katedrali ve Our Lady of Mount Carmel Bazilikası'nın ardından görünüyor
Reuters
Kızıla dönen rengiyle dolunay, Malta Valetta'daki St. Paul Pro Katedrali ve Our Lady of Mount Carmel Bazilikası'nın ardından görünüyor

Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi.

Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, "Blue Moon" (Mavi ay) olarak adlandırılıyor.

İşte dünyadan salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları:

Kosova'daki Priştina'dan dolunay manzarası.
Getty Images
Salı gecesi görülen ve "Sturgeon Moon" (Mersin balığı ayı) olarak adlandırılan dolunay, bu ismi yılın bu zamanlarında Kuzey Amerika'daki göllerde artan mersin balığından alıyor. Kosova'nın başkenti Priştina'dan dolunay manzarası.
Kıbrıs'taki Nicosia'da dolunay Özgürlük Anıtı'nın ardından yükseliyor
Getty Images
Kıbrıs'taki Lefkoşa'da dolunay Özgürlük Anıtı'nın ardından yükseliyor.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın trafik kontrol kulesinin ardında dolunay
Reuters
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın trafik kontrol kulesinin ardında dolunay.
Çin'in Huai'an şehrinde, televizyon kulesinin ardından kızıl rengiyle parlayan dolunay.
Getty Images
Çin'in Huai'an şehrinde, televizyon kulesinin ardından kızıl rengiyle parlayan dolunay.
Dolunay İstanbul Galata Kulesi'nin ardından bu şekilde yükseldi.
Getty Images
Dolunay İstanbul Galata Kulesi'nin ardından bu şekilde yükseldi.
İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin ardından görünen dolunay.
Getty Images
İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin ardından görünen dolunay.
İspanya'nın başkenti Madrid'te Cuatro Torres bölgesindeki gökdelenlerin arasından parlayan dolunay
Getty Images
İspanya'nın başkenti Madrid'te Cuatro Torres bölgesindeki gökdelenlerin arasından parlayan dolunay

BBC Türkçe
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