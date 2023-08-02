Fotoğraflarla: Dünyadan dolunay manzaraları

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:38

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:39

Reuters Kızıla dönen rengiyle dolunay, Malta Valetta'daki St. Paul Pro Katedrali ve Our Lady of Mount Carmel Bazilikası'nın ardından görünüyor

Salı gecesi dünyanın dört bir yanında normalden daha büyük ve parlak görünen dolunay gözlemlendi.

Ağustos'taki iki süper aydan diğeri ise 30 Ağustos dolunayı olacak. Bir ay içinde dolunay olduğu zaman bu, "Blue Moon" (Mavi ay) olarak adlandırılıyor.

İşte dünyadan salı gecesi çekilen dolunay fotoğrafları:

Getty Images Salı gecesi görülen ve "Sturgeon Moon" (Mersin balığı ayı) olarak adlandırılan dolunay, bu ismi yılın bu zamanlarında Kuzey Amerika'daki göllerde artan mersin balığından alıyor. Kosova'nın başkenti Priştina'dan dolunay manzarası.

Getty Images Kıbrıs'taki Lefkoşa'da dolunay Özgürlük Anıtı'nın ardından yükseliyor.

Reuters İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın trafik kontrol kulesinin ardında dolunay.

Getty Images Çin'in Huai'an şehrinde, televizyon kulesinin ardından kızıl rengiyle parlayan dolunay.

Getty Images Dolunay İstanbul Galata Kulesi'nin ardından bu şekilde yükseldi.

Getty Images İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin ardından görünen dolunay.