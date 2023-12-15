Telegram gruplarından yurttaşların kişisel bilgilerine ulaşılıyor: Ticari amaçla kullanılıyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’da gruplar üzerinden silah ve uyuşturucu satılmasının gündeme gelmesinin ardından, yurttaşların Mernis bilgilerinin de panel yoluyla ulaşıldığı ve satıldığı ortaya çıktı.

“Mernis sorgu paneli” gruplarında yurttaşların TC kimlik numaralarından aile soy ağacı bilgilerine, konum ve adres bilgilerinden okul bilgilerine kadar birçok bilgi veriliyor. Yurttaşların özel bilgilerinin uygulamaların gruplarında panel üzerinden yayılması kişisel verilerin güvenliği konusunda soru işareti yarattı.

‘SORUŞTURMA YAPILMALI’

Cumhuriyet konuya ilişkin avukat İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köprülü ile konuştu. Köprülü, bu durumun kişisel verilerin korunması hukukunun tam oturmamasına ilişkin olduğunu belirterek, “Esas sıkıntı devletin bunu koruyamamasıyla ilgili daha önce yine gündeme gelmişti. Bu sızdırılan ve Deep Web’de olan verileri birileri ticari amaçla kullanılmaya başlamış. Bu bizim ceza kanunumuzda suç. Bunun nitelikli hali 6 yıla kadar hapis cezası. Dolayısıyla etkili bir soruşturma yapılması gerekir” dedi.

“Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, kişinin özel yaşamına ilişkindir ve kişinin değişimi ve gelişimini korur” diyen Köprülü, “Bu verilerin kişiler elinde olması çok büyük risk yaratmakta, özel yaşamı da aşan bir boyutta kamusal alanda büyük bir risk doğurmakta” diye konuştu.