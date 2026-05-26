Yıllardır erken erişimde olan Star Citizen, 1 milyar dolar destek topladı

26.05.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
2012 yılından bu yana geliştirilme sürecinde olan Star Citizen adlı oyun, tam sürümü çıkmayacak oyun olarak anılmaya başlandı. Oyun, yıllardır topladığı destek ile milyonlarca dolarlık bütçeye ulaştı.
Kitlesel fonlama platformu Kickstarter üzerinden fonlama toplayan ve 2012 yılında duyurulan Star Citizen adlı oyunun tam sürümü hala çıkmadı. Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen ve çıkış yapmayan oyun hala erken erişim aşamasında bulunuyor. 

Yıllardır oyuncular tarafından desteklenen oyun, bugüne kadar 6 buçuk milyonun üzerinde kişi tarafından fonlanarak 1 milyar doların üzerinde bağış topladı. 

Oyunun hedef miktarı ise 500 bin dolardı. Bu oran çoktan aşılmasına rağmen oyunla ilgili önemli bir gelişme olmuyor. Çok büyük umutlarla başlamayan ve çok da vaatleri olmayan bir oyun olarak yola çıkılan proje, destek görünce ve bağış miktarı katlandıkça, yeni teknolojiler ve benzerleri ile büyüdü. Ancak buna rağmen devasa bir evren sunmasına rağmen oyun halen tamamlanmış değil. 

Oyun teknik olarak oynanabiliyor ancak halen erken aşama sürecinde.

Öte yandan şirketin CEO'suna göre bu büyük bir sorun değil. Büyük oyun şirketlerinde bu tarz uzun süre geliştirilen projelere izin verilmeyeceğini söyleyen Chris Roberts, oldukları süreci olumsuz olarak yorumlamıyor. Roberts, oyunun son aşamalarına geçtiğini ve hikaye odaklı tek oyunculu modu, Squadron 42'yi çok iyi bir deneyim yaşatacak şekilde geliştirdiklerini söylüyor.

