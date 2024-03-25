YÖK açıkladı: Üniversitelerde açılacak yapay zeka alanındaki yeni bölümler hangileri?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, akademide "yapay zeka etik mevzuatı" hazırlığı yaptıklarını; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme kılavuzunda "bilişim teknolojileri" ve "yapay zeka" üzerine 10'a yakın yeni program ilan edeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:29
YÖK açıkladı: Üniversitelerde açılacak yapay zeka alanındaki yeni bölümler hangileri?
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Üniversitelerde yapay zeka alanında 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacak YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, takip eden süreçte üniversitelerdeki yapay zeka programlarının sayısının artacağını dile getirdi. 

Özvar, "Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdik." ifadesini kullandı. Özvar, program sayısının artacağını belirtti.

Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Yazılım Geliştirme" ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi" bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağladıklarını anlatan Özvar, bunlara ilaveten 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti.

Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri ise şöyle sıraladı:

"Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi."


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