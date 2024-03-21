AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav soruları ve cevapları için bekleyiş sürüyor. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL 2. dönem sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:54
AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte tüm açık lise öğrencilerinin gözü soru ve cevaplara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 AÖL takvimine göre soru ve cevapların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık öğretim liseleri içinhttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.


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