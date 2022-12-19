YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu
YouTube'da dünya genelinde en çok görüntülenen şarkılar belli oldu. Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' yer alıyor.
Kworb.net, YouTube’da görüntülenme bazında bugüne kadar en çok görüntülenen şarkıları analiz etti.
Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' şarkısı yer alıyor. 'Despacito'yu ikinci sırada Ed Sheeran'ın hiti 'Shape of You' izlerken, üçüncü sırada ise 'See You Again' şarkısı bulunuyor.
YouTube'da en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan ilk 10 şarkı şu şekilde:
- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
- Ed Sheeran – Shape of You (Official Music Video)
- Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
- Mark Ronson – Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
- PSY – GANGNAM STYLE
- El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]
- Maroon 5 – Sugar (Official Music Video)
- Katy Perry – Roar (Official)
- OneRepublic – Counting Stars (Official Music Video)
- Crazy Frog – Axel F (Official Video)
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Polisin Encü'ye tokadına soruşturma