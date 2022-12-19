YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu

YouTube'da dünya genelinde en çok görüntülenen şarkılar belli oldu. Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:49
YouTube'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu
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Kworb.net, YouTube’da görüntülenme bazında bugüne kadar en çok görüntülenen şarkıları analiz etti. 

Zirvede Luis Fonsi ve Daddy Yankee ortaklığı olan 'Despacito' şarkısı yer alıyor. 'Despacito'yu ikinci sırada Ed Sheeran'ın hiti 'Shape of You' izlerken, üçüncü sırada ise 'See You Again' şarkısı bulunuyor. 

YouTube'da en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan ilk 10 şarkı şu şekilde:

  • Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
  • Ed Sheeran – Shape of You (Official Music Video)
  • Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
  • Mark Ronson – Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
  • PSY – GANGNAM STYLE
  • El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]
  • Maroon 5 – Sugar (Official Music Video)
  • Katy Perry – Roar (Official)
  • OneRepublic – Counting Stars (Official Music Video)
  • Crazy Frog – Axel F (Official Video)

 


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