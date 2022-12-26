YouTube'dan farklı dilleri odağa alan özellik test ediliyor
YouTube dünyanın yüzde 80'inin İngilizce konuşmadığına odaklanarak farklı dillerde seslendirme seçeneklerini test ediyor.
Dünyanın en popüler platfromlarından biri olan YouTube'un, kullanıcıların bir video ekledikleri zaman daha fazla dilde seslendirme eklemesine olanak sağlayacağı ortaya çıktı. Birden fazla dilde seslendirme eklenmesini sağlayacak bu özellik halihazırda bir süredir test ediliyordu.
ÖZELLİK ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA
Farklı dillerde konuşan insanlara ulaşan içerik sayısını artırmak isteyen Google, YouTube özelinde ayrı video yüklemeye gerek kalmadan aynı video ayarları içinde diğer dillerdeki seslendirme seçeneklerine ulaşmayı sağlayacak.
Şu anda Hindistan'daki kullanıcılar özelinde test edilen ve açılan özellik, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya sunulacak.
Dünyanın en popüler YouTube kanalı olarak bilinen MrBeast'in bazı videoları Türkçe dublajlı olarak izlenebiliyor. Sadece Türkçe olarak değil toplamda 12 farklı dilde dublajlı olarak bu video izlenebiliyor.
Bu özelliği oturtmak isteyen Google, Aloud adı verdiği yapay zeka sistemi sayesinde orijinal dilde dublaj sürecini herkesin kullanabilmesini sağlamak istiyor. Geçen günlerde test edilmesi üzere bazı içerik üreticilere açılan özellik, videolara otomatik olarak seçilen dillerde dublaj ekleyebiliyor.
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