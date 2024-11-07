YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi!
Popüler video platformu Youtube Premium, abonelik ücretlerinde artışa gitti. Youtube, AB, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki birçok ülkede uyguladığı fiyat artışlarının ardından, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde de zam yaptı.
Popüler video platformu Youtube Premium, abonelik ücretlerine zam yaptı.
Yapılan zamla birlikte güncel fiyatlar şöyle;
Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium aboneliği, yüzde 38 oranında bir artışla 79,99 TL’ye yükseldi.
1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL’ye çıktı.
Öğrenciler için belirlenen yeni ücret ise aylık 52,99 TL olarak güncellendi.
Etiketler: #YouTube Premium #YouTube Premium aboneleri
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