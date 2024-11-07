YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:58

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:58

Popüler video platformu Youtube Premium, abonelik ücretlerine zam yaptı.

Yapılan zamla birlikte güncel fiyatlar şöyle;

Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium aboneliği, yüzde 38 oranında bir artışla 79,99 TL’ye yükseldi.

1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL’ye çıktı.

Öğrenciler için belirlenen yeni ücret ise aylık 52,99 TL olarak güncellendi.