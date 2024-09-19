YouTube'da resmen reklam dönemi başladı
YouTube'da izlenen videolar duraklatıldığında reklam çıkacağının söylenmesinin üzerinden 6 yıl geçti ve resmi olarak hizmete girdi.
YouTube'a uzun bir süre önce videoları duraklattığınızda reklam geleceğine yönelik söylentiler vardı. Google ise YouTube'da bu şekilde reklamların gösterileceğini yaklaşık 2 yıl önce duyurmuştu. Bu sistem test kullanıcılarıyla denendi ve artık daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.
YOUTUBE'DA VİDEO DURAKLATILDIĞINDA GELEN REKLAMLAR
Bazı kullanıcılar özellikten habersiz olduğu için izledikleri videoları duraklattıklarında videosunun sağ tarafında reklam gördüklerini Reddit ve diğer sosyal medya platformlarından paylaşmaya başladılar.
I paused my video and this showed up
byu/Pale_Baker3255 inyoutube
Google, bu yeni uygulamanın reklam şirketleri arasında ilgi gördüğünü ve Google için kazançlı bir girişim olduğunu açıkladı.
YouTube yetkilileri, duraklatma anında gelen bu reklamların kullanıcının video izleme keyfini sekteye uğratmadan zaten videoyu duraklattığı zaman sunmanın 'daha iyi bir deneyim sunması' adına sunulduğunu söylüyor.
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