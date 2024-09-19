YouTube'da resmen reklam dönemi başladı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:54

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:54

YouTube'a uzun bir süre önce videoları duraklattığınızda reklam geleceğine yönelik söylentiler vardı. Google ise YouTube'da bu şekilde reklamların gösterileceğini yaklaşık 2 yıl önce duyurmuştu. Bu sistem test kullanıcılarıyla denendi ve artık daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.

YOUTUBE'DA VİDEO DURAKLATILDIĞINDA GELEN REKLAMLAR

Bazı kullanıcılar özellikten habersiz olduğu için izledikleri videoları duraklattıklarında videosunun sağ tarafında reklam gördüklerini Reddit ve diğer sosyal medya platformlarından paylaşmaya başladılar.

Google, bu yeni uygulamanın reklam şirketleri arasında ilgi gördüğünü ve Google için kazançlı bir girişim olduğunu açıkladı.

YouTube yetkilileri, duraklatma anında gelen bu reklamların kullanıcının video izleme keyfini sekteye uğratmadan zaten videoyu duraklattığı zaman sunmanın 'daha iyi bir deneyim sunması' adına sunulduğunu söylüyor.