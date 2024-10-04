YouTube Shorts videoları artık 3 dakika olabilecek
Kısa video akımına katılan YouTube, Shorts video formatını getirmişti ancak burada saniyeler değil artık dakikalar karşımıza çıkacak.
YouTube Shorts için yakında üç dakikalık kısa videolar gelecek. Yakında YouTube'da format güncellemesi yapılacak. Normalde 60 saniyelik videolara izin veriliyor ancak burada artık üst sınır 3 dakika yani 180 saniyeye çıkacak.
YOUTUBE SHORTS İÇİN DAHA UZUN VİDEOLAR EKLEMEK MÜMKÜN OLACAK
YouTube Shorts formatındaki videolar 15 Ekim'den itibaren artık 3 dakikaya kadar uzayacak.
Platform, Shorts tarafının gelişmesi ve daha fazla kullanıcıya ulaşması için yeni özellikler de geliştiriyor. Uzun videolardan kısa videolar çıkartmayı kolaylaştıran YouTube, kısa formattaki videoların düzenleme süreçlerini de kolaylaştırmıştı.
Shorts videoları için yapay zeka temelli metin seslendirmelerinin ekleneceği de duyurulmuştu.
Etiketler: #YouTube Shorts
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