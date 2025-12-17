Cumhuriyet Gazetesi Logo
YouTube Gaming'den sıfırdan oyun geliştirebileceksiniz

YouTube Gaming'den sıfırdan oyun geliştirebileceksiniz

17.12.2025 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YouTube Gaming'den sıfırdan oyun geliştirebileceksiniz

YouTube Gaming'e getirilecek yeni araç yapay zeka desteğiyle oyun geliştirmeyi mümkün hale getirecek.

YouTube Gaming tarafı için getirmeyi planladığı yapay zeka destekli yeni özelliği ile en baştan oyun geliştirmeyi sağlayacak. Şirketin, Playables Builder adı verdiği yeni projesi duyuruldu. Bu araç sayesinde seçilmiş bazı içerik üreticileri Gemini 3 temelli web uygulaması üzerinden kod yazmasına gerek kalmadan oyunlar geliştirebilecek. Bu oyunlar elbette büyük çaplı değil daha basit ve küçük oyunlar olacak. 

Google'ın yapay zekayı uygulamalarına dahil etme çabalarının sonuncusu olarak karşımıza çıkan gelişme direkt yapay zekanın kullanım alanlarına odaklanıyor. 

YouTube'a 2023 yılında masaüstü ve mobil platformlarına küçük ölçekli oyunlar eklemeyi test ediyordu. Geçen yıl ise oyun tarafına çok oyunculu özelliği ekledi. Yeni yapılan duyuru ise bu aşamaların bir sonuca olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yeni araç aslında Google Labs'ın yakın zamanda duyurduğu Disco ve GenTabs projelerine benziyor. Kullanıcılar ne istediğini söylüyor yapay zeka da buna karşılık etkileşimli bir deneyim sunmuş oluyor.

İlgili Konular: #youtube #oyun geliştirme

İlgili Haberler

OpenAI ve Amazon 10 milyar doları aşacak bir anlaşma yapabilir
OpenAI ve Amazon 10 milyar doları aşacak bir anlaşma yapabilir OpenAI ve Amazon arasında 10 milyor doları aşabilecek bir anlaşmanın yapılabileceği ortaya çıktı.
Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir
Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir Dead Island'ın devam oyunu için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Black Desert, Steam'de ücretsiz hale geldi
Black Desert, Steam'de ücretsiz hale geldi Popüler MMORPG oyunu olan Black Desert, 18 Aralık'a kadar ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesine eklenebiliyor.