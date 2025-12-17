YouTube Gaming'den sıfırdan oyun geliştirebileceksiniz

YouTube Gaming tarafı için getirmeyi planladığı yapay zeka destekli yeni özelliği ile en baştan oyun geliştirmeyi sağlayacak. Şirketin, Playables Builder adı verdiği yeni projesi duyuruldu. Bu araç sayesinde seçilmiş bazı içerik üreticileri Gemini 3 temelli web uygulaması üzerinden kod yazmasına gerek kalmadan oyunlar geliştirebilecek. Bu oyunlar elbette büyük çaplı değil daha basit ve küçük oyunlar olacak.

Google'ın yapay zekayı uygulamalarına dahil etme çabalarının sonuncusu olarak karşımıza çıkan gelişme direkt yapay zekanın kullanım alanlarına odaklanıyor.

YouTube'a 2023 yılında masaüstü ve mobil platformlarına küçük ölçekli oyunlar eklemeyi test ediyordu. Geçen yıl ise oyun tarafına çok oyunculu özelliği ekledi. Yeni yapılan duyuru ise bu aşamaların bir sonuca olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yeni araç aslında Google Labs'ın yakın zamanda duyurduğu Disco ve GenTabs projelerine benziyor. Kullanıcılar ne istediğini söylüyor yapay zeka da buna karşılık etkileşimli bir deneyim sunmuş oluyor.