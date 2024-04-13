YouTube için yeni tasarım test ediliyor! Nasıl olacak?
YouTube mobil tarafta bir süredir değişiklikler denerken, web tarafına dokunmuyordu. Yeni yapılacak tasarım değişikliği web tarafı için sunulacak.
YouTube'un web versiyonu için sunulması beklenen tasarım, belirli kullanıcılar için sunuldu ancak bu tasarımın pek de sevilmediği bildirildi. Burada yapılan değişiklik ise pek çok şeyi tek kenar çubuğuna taşımak oluyor. Test edilen bu değişiklik, aşağıdaki gibi görünüyor:
YouTube için test edilen yeni tasarımda video oynatıcısının altında yer alan video başlığının yanı sıra videonun açıklaması, kanal ismi, beğeni sayısı, paylaşım ve yorumlar gibi öğeler ekranın sağ tarafına taşındı. Mevcutta kullanılanda yer alan video açıklaması yerini yeni tasarımla önerilen videolara bıraktı. Bu ise izleme deneyimini olumsuz etkilediği için pek de sevilmedi.
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