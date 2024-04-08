GPT-4'ün eğitilmesinde milyonlarca YouTube videosu kullandı

OpenAI, daha önce YouTube'daki milyonlarca videoyla GPT-4'ü eğitmesiyle ilgili iddialara konu olmuştu. Bu sefer NYT iddianın kaynağı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 03:33
GPT-4'ün eğitilmesinde milyonlarca YouTube videosu kullandı
Abone Ol google-news

Ortaya atılan yeni iddialara göre OpenAI, telif hakkı ihlalini bildiği halde GPT-4'ü milyonlarca YouTube videosuyla eğitti. Bu yeni iddianın kaynağı ise The New York Times oldu. 

NYT tarafından yayınlanan yeni raporda ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI yapay zeka modelinin yeni versiyonunu eğitmek adına Google verilerine başvurdu. Söylenene göre bir milyon saatten fazla YouTube videosu da GPT-4'ün eğitiminde kullanıldı.

GPT-4 İÇİN MİLYONLARCA SAAT YOUTUBE VİDEOSU KULLANDI

Yer alan iddiaların ayrıntılarında ise şirketin daha çok Youtube videolarına başvurduğu aktarıldı. Whisper adı verilen bir ses tanıma aracı, milyonlarca saatlik video verisini yazıya döktü. Bu da GPT-4'ün eğitilmesi içindi. 

Ayrıca NYT haberinde şirketin başkanı Greg Brockman'ın, YouTube videolarının kullanılmasının yasal olarak soru işaretleri oluştursa da sorun yaratmayacağını söylediği de aktarıldı.

Öte yandan YouTube’un sahibi Google’ın sözcüsü Matt Bryant The Verge’e konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre konuya ilişkin doğrulanmamış raporları gördüğünü, bu tarz izinsiz kullanımların yasak olduğunun altını çizdi. 

Bunun yanı sıra Google'ın da YouTube verilerini kullanarak modellerini eğittiği ortaya çıktı.


OpenAI haberleri OpenAI ChatGPT haberleri OpenAI GPT-6 haberleri GPT-4 haberleri ChatGPT GPT-4 haberleri

İlgili Haberler

Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi

Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi
ChatGPT, doktorlardan 10 kat daha hızlı rapor hazırlıyor

ChatGPT, doktorlardan 10 kat daha hızlı rapor hazırlıyor
ChatGPT sonrası yeni fenomen Sora olabilir

ChatGPT sonrası yeni fenomen Sora olabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’nin çekilme kararı sonrası açıklama: ‘Dünyaya rezil olduk’

Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’nin çekilme kararı sonrası açıklama: ‘Dünyaya rezil olduk’
Milyonları ilgilendiriyor... Aziz Çelik 'Seçim sonrası olacaklar netleşmeye başladı' dedi, madde madde anlattı

Milyonları ilgilendiriyor... Aziz Çelik 'Seçim sonrası olacaklar netleşmeye başladı' dedi, madde madde anlattı
Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF’nin maçla ilgili vereceği kararlar…

Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF’nin maçla ilgili vereceği kararlar…
En kurnaz 4 kadın burcu: Bu burçlar saman altından su yürütüyor

En kurnaz 4 kadın burcu: Bu burçlar saman altından su yürütüyor
Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!