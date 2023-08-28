YouTube Music'in yeni özelliği kullanıma sunuldu

YouTube Music, tarafı için bir süredir test edildiği söylenen canlı şarkı sözleri kullanıma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:59
YouTube Music'in yeni özelliği kullanıma sunuldu
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YouTube Music için Spotify ve Apple Music taraflarında yer alan ve şarkı sözlerinin canlı bir şekilde aktığı özellik, kullanıma nihayet açıldı. Bu sayede kullanıcılar artık şarkı dinlerken sözlerini de takip edebilecek.

ÖZELLİK MOBİL TARAFA GELDİ

Tasarım tarafında da değişikliği getiren özellikle artık kullanıcılar, dinlenilen şarkı açıldığında 'şarkı sözleri sekmesi'yle karşılaşıyor. 

Android ve iOS sürümleri için gelen özellik, Türkiye'de de aktif bir şekilde kullanılabilecek.


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