YouTube Music için tutarlı ses seviyesi adında özellik getirildi
YouTube Music için mobil tarafa tutarlı ses seviyesi özelliği geldi.
YouTube Music için hem iOS hem de Android uygulamalarına tutarlı ses seviyesi getirildi. Dünyada kullanıma sunulan bu özellik, tüm parçaların aynı ses seviyesinde çalınmasını olanak sağlıyor.
YOUTUBE MUSIC İÇİN YENİ ÖZELLİK
Daha yüksek kalitede bir dinleme deneyimi sunmak için geliştirilen özelliği aktif etmek isteyenler uygulamanın son sürümünü indirmesi gerekiyor. Güncelleme yapıldıktan sonra uygulama ayarlarında bulunan oynatma ve kısıtlamalar bölümüne gidildikten sonra özelliğin aktif edilmesi gerekiyor.
Etiketler: #YouTube Music
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