YouTube Music için tutarlı ses seviyesi adında özellik getirildi

YouTube Music için mobil tarafa tutarlı ses seviyesi özelliği geldi.

YouTube Music için tutarlı ses seviyesi adında özellik getirildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:41

YouTube Music için hem iOS hem de Android uygulamalarına tutarlı ses seviyesi getirildi. Dünyada kullanıma sunulan bu özellik, tüm parçaların aynı ses seviyesinde çalınmasını olanak sağlıyor. 

YOUTUBE MUSIC İÇİN YENİ ÖZELLİK

Daha yüksek kalitede bir dinleme deneyimi sunmak için geliştirilen özelliği aktif etmek isteyenler uygulamanın son sürümünü indirmesi gerekiyor. Güncelleme yapıldıktan sonra uygulama ayarlarında bulunan oynatma ve kısıtlamalar bölümüne gidildikten sonra özelliğin aktif edilmesi gerekiyor. 



Etiketler: #YouTube Music

İlgili Haberler

YouTube'un TV versiyonuna karaoke modu

YouTube'un TV versiyonuna karaoke modu
YouTube’da güvenlik açığı! Milyarlarca kullanıcının verisine ulaşıldı

YouTube’da güvenlik açığı! Milyarlarca kullanıcının verisine ulaşıldı
YouTube'un en çok hangi cihazdan izlendiği açıklandı

YouTube'un en çok hangi cihazdan izlendiği açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler