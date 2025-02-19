YouTube'un TV versiyonuna karaoke modu

Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:05

YouTube'u kullanan kişilerin bazıları müzik videolarını karaoke gibi kullanıyor. Resmi olarak arkada akan şarkı sözlerinin bulunduğu videoları bulmak zorken, YouTube bu soruna akıllı televizyonlar için çözüm geliştirdi. Buna göre karaoke modu sayesinde şarkı sözleri ekrana yansıyacak.

YOUTUBE İÇİN YENİ İMKAN

YouTube'un güncellemesiyle kullanıcılar, video ekranına eklenen bir göz simgesi görmeye başlayacaklar. Bu simgeye basıldığı zaman üç seçeneğin sunulduğu bir sayfa açılacak. Kullanıcı da istediği seçeneği aktif edebilecek.

Spotify'daki şarkı sözü tasarımına benzer şekilde sağ tarafta albüm kapağı, şarkı ismi ve sanatçı gözükecekken, sol tarafta şarkının sözleri akacak.