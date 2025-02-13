YouTube'un en çok hangi cihazdan izlendiği açıklandı
YouTube'un en çok televizyonlardan izlendiğini duyuran Google, mobil tarafta eski hakimiyetin kalmadığını gösterdi.
Google, 20 yıl önce hayatımıza dahil olan YouTube için yeni kullanıcı sayısı açıkladı. Platformda en çok hangi cihazlarla vakit geçirildiğini açıklayan Google, bu noktada izleyicilerin büyük ekranlara geçtiğini göstermiş oldu. YouTube en çok televizyonlardan izleniyor.
YOUTUBE ARTIK EN ÇOK TELEVİZYONDAN İZLENİYOR
ABD özelinde bakıldığında televizyon içerik izlemek için ilk tercih oluyor.
Bu popülerliğin ise izlenme süresiyle alakası var. Kişilerin izleme süresi onların hangi cihazı daha sıklıkla tercih ettiklerini gösteriyor.
Öte yandan YouTube yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu Beraber İzle olarak adlandırılan özellik, içerik üreticilerinin herhangi bir oyun veya etkinliğe canlı yorum ya da tepkiler verebilmesine imkan tanıyacak.
Etiketler: #youtube
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