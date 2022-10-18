YouTube, Premium hesaba sunacağı özelliği herkese açacak
YouTube'un bir süre önce duyurduğu ve testlerine başladığı 4K özelliği yalnızca premium kullanıcılarını sunulacaktı. Şimdi ise herkese geleceği açıklandı.
YouTube Premium hizmetini duyurduktan sonra bu tarafa farklı özellikler getirmeye başlamıştı. Aylık olarak abonelik ücreti aldığı bir hizmet sunan platform 4K izleme özelliğini yalnızca buradaki kullanıcılarına sunmayı hedefliyordu ancak yeni yapılan bir açıklamaya göre hizmet herkese açılacak.
YOUTUBE KARARINDAN GERİ ADIM ATTI: HERKES 4K İZLEMEYE DEVAM EDECEK
Daha önce MacRumors tarafından belirtildiği gibi YouTube arka planda oynatmak gibi özellikleri premium tarafta sunuyor. Reddit ve Twitter kullanıcıları YouTube'daki bazı izleyicilerin videoları 4K çözünürlükte izlemek istediklerinde premium'a geçmeleri gerektiğine dair bildirimler aldığını gözler önüne sermişti.
Yeni yaptığı bir Twitter paylaşımıyla özelliğin durumu hakkında açıklama yapan YouTube, 4K izleme seçeneğini herkesin kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Zira şu anda aktif olarak yüklenmiş videoları 4K olarak izlemek mümkün, daha önceki karara göre bu özellik sadece ücretli abonelere sunulacaktı ancak sonradan YouTube bu kararından vazgeçerek, 'herkesin kullanmaya devam edeceğini' duyurmuş oldu.
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