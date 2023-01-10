YouTube Shorts için beklenen 'para kazanma' adımını atıyor
YouTube Shorts için gelir elde edebilme kapısını açıyor. Konu hakkında açıklama yapan şirket, bazı şartlar sunuyor.
YouTube, TikTok'un yükselişe geçmesinin ardından Shorts özelliğini devreye almış ve dikey kısa videolar yükleme devrini başlatmıştı. Şimdi ise uzun bir süredir beklenen ve nihayet devreye alınan YouTube Shorts üzerinden gelir elde etmenin şartları belli oldu.
10 TEMMUZ TARİHİ İŞARET EDİLDİ
YouTube Shorts'taki altyapı 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren YouTube İş Ortağı Programına dahil olarak bazı özel şartların kabul edilmesini içeriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre:
“YouTube’dan para kazanmaya devam etmek için yeni YouTube İş Ortağı Programı şartlarının 10 Temmuz 2023‘e kadar kabul edilmesi gerekiyor. İş ortakları 1 Şubat 2023’te (veya yeni şartları kabul ettikleri tarihte) Shorts reklam geliri kazanmaya başlayabilmek için yeni şartları kabul etmelidir.
Shorts reklam geliri paylaşımı 1 Şubat 2023’te başlayacaktır. Para kazanan iş ortakları, Shorts görüntülemelerinden reklam geliri kazanmaya başlamak için Temel Şartlar ile Shorts Para Kazanma Modülü’nü kabul etmelidir. Aksi takdirde Shorts Akışı reklamlarından para kazanamazlar.
Shorts Para Kazanma Modülü kabul edilmeden önce tahakkuk eden Shorts görüntülemeleri, Shorts reklam geliri paylaşımı için uygun değildir. Shorts Para Kazanma Modülü sayesinde kanalınız, Shorts Akışı’ndaki videolar arasında görüntülenen reklamlardan elde edilen geliri paylaşabilir.
Bu modülü kabul ettiğinizde, 1 Şubat 2023’ten itibaren, uygun Shorts görüntülemelerinizdeki Shorts Akışı reklamlarından ve YouTube Premium gelirinden kazanç elde edersiniz. Modülü 1 Şubat 2023’ten sonra kabul ederseniz Shorts reklam geliri paylaşımı kabul ettiğiniz tarihte tahakkuk etmeye başlar. Reklam geliri paylaşımının Shorts’ta nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için YouTube Shorts para kazanma politikalarımızı inceleyin.”
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