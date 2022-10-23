YouTube Shorts içerikleri için tasarım değiştiriyor
YouTube Premium tarafta yaptığı yeniliklerle adından söz ettirirken, Shorts tarafında değişiklik yapmaya devam ediyor.
YouTube Premium tarafı için çalışmalarını sürdürürken shorts için tasarım değişikliğine gitti. Platform Shorts için daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor ve bu minvalde adımlar adıyor.
TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ ŞU AN İÇİN NET DEĞİL
TikTok benzeri olan YouTube Shorts, normalde sol tarafta yer alıyordu. Bu tasarıma ek olarak video açılıp izlendiğinde sağ tarafta önerilenler çıkıyor. Yeni getirilen tasarıma göre sağ tarafta Shorts olarak da öneriler çıkmaya başladı.
Bu şimdilik herkes için gelen bir tasarım değişikliği olmasa da ilerleyen günlerde daha farklı adımlar görebiliriz.
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