YouTube Shorts içerikleri için tasarım değiştiriyor

23 Ekim 2022 Pazar, 11:15

YouTube Premium tarafı için çalışmalarını sürdürürken shorts için tasarım değişikliğine gitti. Platform Shorts için daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor ve bu minvalde adımlar adıyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ ŞU AN İÇİN NET DEĞİL

TikTok benzeri olan YouTube Shorts, normalde sol tarafta yer alıyordu. Bu tasarıma ek olarak video açılıp izlendiğinde sağ tarafta önerilenler çıkıyor. Yeni getirilen tasarıma göre sağ tarafta Shorts olarak da öneriler çıkmaya başladı.

Bu şimdilik herkes için gelen bir tasarım değişikliği olmasa da ilerleyen günlerde daha farklı adımlar görebiliriz.