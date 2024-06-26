YouTube, Shorts indirme sistemi üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:25

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:25

YouTube, Shorts tarafı için indirme sistemini test etmeye başladı. Bu kapsamda akıllı indirme açıldığında uygulama kullanıcıların beğeneceğini düşündüğü Shorts videolarını çevrimdışı izleme için otomatik olarak indirmeye başlıyor.

YOUTUBE İÇİN YENİ İNDİRME İMKANI

Mobil veriden yenmemesi için bu indirmeyi yalnızca Wi-Fi bağlantısı olduğu zaman yapan sistemde videolar uygulamanın “Siz” menüsündeki “İndirilenler” kısmında görüntülenebiliyor.

YouTube bunun yanında uyku zamanlayıcısı ve Hype adı verilen bir özelliği daha test etmeye başladı. Hype, küçük içerik üreticilerinin yeni kitleler tarafından keşfedilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir özellik.