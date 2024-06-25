YouTube'un mobil uygulamasına 'uyku zamanlayıcısı' geliyor

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:17

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:17

Spotify'da bir süredir bulunan uyku zamanlayıcısı, kullanıcıların uyumadan önce açtıkları müzik ya da podcastleri bir süre sonra otomatik kapanmasına olanak tanıyor. Buna benzer şekilde YouTube'de video izlerken, yapılacak uyka zamanlaması videonun bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlayacak.

YOUTUBE'UN ANDROID UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK YOLDA

Android Authority tarafından fark edilen özellik, beta sürümünde yer alıyor. Uyku zamanlayıcısına yapılan göndermeler, uygulamaya bu özelliğin dahil edileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Özellik, uygulamada videoları oynatmayı durdurmaya kalan saatleri veya dakikaları belirlemeye odaklanıyor. Ancak özelliğin ne zaman geleceği ya da iOS kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.