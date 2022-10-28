YouTube en çok beklenen özelliğe kavuşuyor

28 Ekim 2022 Cuma, 22:15

YouTube bu ayın başlarında yeni tasarım değişikliklerini duyurmuştu. Buton tasarımlarını değiştiren şirket, aynı zamanda karanlık temayı da elden geçirmişti. Kullanımı daha kolay hâle getirmeyi amaçlayan şirket, şimdi yeni değişikliklerle karşımıza çıkıyor.

YOUTUBE YENİ VİDEO SEKMELERİ GETİRİYOR

YouTube Ekibi, YouTube Uygulamasındaki kanal sayfalarının yeniden tasarlanacağını ve içerik oluşturucunun tüm kısa videolarını, standart videolarını ve canlı yayınları bulmayı çok daha kolay hale getireceklerini açıkladı.

Shiftdelete.net'in haberine göre YouTube, Twitter ve Google Destek sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda, kanaller içerisinde artık yeni sekmelerin yer alacağını belirtti. Bundan böyle içerik üreticilerinin kanallarının üst kısmında üç yeni sekme yer alacak. Bu sekmeler ise ‘Videolar, Shorts ve Canlı Yayın’ kısımlarından oluşuyor.

SEKMELER ŞU ŞEKİLDE AYRILACAK

Videolar Sekmesi: Kanalın ana akım uzun videoları için klasik videolar sekmesi olacak. Bu sekmede geçtiğimiz dönemden farklı olarak Shorts ve canlı yayınları göremeyeceğiz. Böylece kişilerin yaşadığı kafa karışıklığının önüne geçilmesi planlanıyor.

Shorts Sekmesi: İçerik oluşturucularının hazırladıkları tüm kısa videolar artık bu sekme altında toplanacak. Böylece uzun videolar yerine kısa video izlemek isteyen kullanıcılara bir kullanım kolaylığı sağlanmış olacak.

Canlı Yayın Sekmesi: Hepimizin bildiği gibi canlı yayınlar daha önce tüm videolar ile birlikte bulunuyordu. Videolar arasında canlı yayınları tespit etmek ise oldukça can sıkıcı bir süreçti. YouTube bundan böyle canlı yayınları tek bir sekme altına toplayarak bu sorunu çözmek istiyor.

YouTube yaptığı açıklama ile birlikte bu özellikleri bugün itibariyle kullanıma sunmuş durumda. Ancak bu özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşmasının ise bir haftayı bulması bekleniyor. İlk olarak mobil cihazlarda göreceğimiz yeni sekmeler sonrasında ise masaüstü sürümünde kendisine yer bulacak.