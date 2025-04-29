YouTube TV için yeni bazı özellikler geliyor

YouTube TV için yeni özellikler geliyor. Bu sayede uygulama içerik arama, izleme ve önizleme deneyimini geliştiriyor.

YouTube TV için yeni bazı özellikler geliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 21:04

YouTube'un TV uygulaması için yeni özellikler açıklandı. Bu sayede kullanıcılar daha iyi bir deneyim ile uygulamayı kullanıbilecekler. Aramaya devam et özelliğinde kullanıcılar son yaptığı üç aramayı görebilecek ve aramalarına kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Tekrar dinle özelliği, önceden aranan ve dinlenen en popüler şarkıları listelerken, canlı performanslar, remixler ve coverlar tarafında daha fazla içerik keşfedilebilecek. 

Bunun yanı sıra primetime kanallar, en çok izlenen kanallar, podcastler sekmesi ekleniyor ve shorts ayrı bir görünüm kazanıyor. Daha önce oynatmak listelerinde sunulan loop özelliği artık tüm video içerikleri için kullanılabilir olacak. 


Etiketler: #YouTube TV

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