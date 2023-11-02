Reklamsız izlemek isteyenlere kötü haber! YouTube’a dev zam

Video izleme platformu YouTube’un reklamsız seçeneği YouTube Premium’a zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:24
Reklamsız izlemek isteyenlere kötü haber! YouTube’a dev zam
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YouTube Premium'a Türkiye'de en son Ekim 2022'de zam gelmişti. Bu tarihten beri YouTube Premium'da bireysel paket 29,99 TL, aile paketi 55,99 TL olarak fiyatlanmıştı.

YouTube’un reklamsız seçeneği YouTube Premium’a zam geldi. YouTube Premium'a yapılan zam ile bireysel aylık abonelik artık 57,99 TL oldu.

Aile planını seçmek isteyenler de aylık olarak 115,99 lira ödeyecek.

Bireysel yıllık abonelik de 299,99 TL’den 579,99 TL’ye yükseldi.

YouTube Premium reklamsız video izleme özelliğinin yanı sıra YouTube Music uygulamasını da kullanıcılarına sunuyor.


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