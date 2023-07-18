YouTube yeni özelliklerini teste aldı
YouTube yeni özelliklerini test etmeye başladı. Sabit ses ve 2x hız özellikleri için test süreci başladı.
YouTube yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor. Test edilebilen özellik, kullanıcılara herhangi bir videonun oynatma hızını otamatik olarak 2x yapmak için oynatıcıya uzun basmayı içeriyor.
Şu anda premium kullanıcıların deneyebildiği özellik, 13 Ağustos'a kadar test edilecek sonra kullanıma açılacak. Ancak özelliğin kullanımının herkese açılması bekleniyor.
Öte yandan sabit ses adı verilen özellik de yolda. Bu özelliğin de testi başladı. Detaylarına yönelik kısıtlı bilgi sahibi olduğumuz özellik, video içindeki ani ses patlamalarının önüne geçmek için geliştiriliyor.
Tahmin edildiği kadarıyla özellik açıldığı zaman videodaki ses analiz edilecek ve belirli bir düzeyde sabitlenecek.
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