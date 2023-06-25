Gerek var mıydı? YouTube'da 'oyun dönemi' başlayabilir

Yayınlanma: 25.06.2023 - 14:07

Güncelleme: 25.06.2023 - 14:07

YouTube yeni özellikleri test etmeye devam ederken yepyeni bir oyun döneminin sinyalleri verildi. Popüler platform üzerinden oyun oynanmasına yönelik olan bu adımla alakalı test süreci de başladı.

YOUTUBE'DAN OYUN OYNANABİLİR OLACAK

YouTube, Shorts özelliği ile kullanıcıları platformda daha fazla tutumak için yeni geliştirmeler yapmıştı. Bunun ışığında daha da fazla kullanıcının platformda uzun süre yer alması için oyun desteğini getirecek.

YouTube'un hem mobil hem de masaüstü versiyonu için gelmesi beklenen oyunlar üzerinden reklam göstererek daha fazla gelir elde etmek de hedefte var.

Bu sebeple bütçesi yüksek oyunların da platforma geleceği konuşuluyor.

YouTube daha önce videolara sunulacak 'dublaj' desteği ile gündeme gelmişti.