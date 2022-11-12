YouTube'a 'soru cevap' özelliği geliyor

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:04

Dünyanın en büyük video platformu ve en büyük 3. müzik platformu olan YouTube, sürekli olarak platformu geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada yakında YouTube kullanıcılarının platforma gelecek özellikleri kendilerinin seçeceğini açıklamıştı.

WebTekno'nun haberine göre; bugün özellikle YouTube üzerinden etkinlikler düzenleyen ve canlı yayınlar yapanları ilgilendiren bir özellik duyuruldu. Bu özellik sayesinde soru cevap etkinlikleri çok daha kolay yapılacak.

SORULAR DİĞER MESAJLARIN ARASINDA KAYBOLMAYACAK

Uygulama ve oyun geliştiricileri başta olmak üzere pek çok şirket, genellikle Reddit ya da YouTube üzerinde “AMA” etkinlikleri düzenliyor.

“Ask me Anything” yani “Bana her şeyi sor” anlamına gelen bu etkinliklerde geliştiriciler ya da yetkililer ürünleri hakkındaki soruları cevaplıyor. Genellikle canlı yayınlarda yapılan bu etkinliklerde pek çok zaman sorulan sorular diğer sohbet mesajlarının arasında kayboluyor.

YouTube ise bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak yeni soru cevap özelliğini bugün tanıttı.

Bu özellik sayesinde canlı yayın yapan kişiler istedikleri anca bir soru cevap etkinliği başlatabilecek. İzleyiciler ise sohbet penceresinin üzerindeki soru cevap sekmesine tıklayarak sorularını sorabilecek. Sorulan tamamı yayıncılara özel bir soru cevap alanında görünecek ve yayıncılar istedikleri soruyu tek tuşla sabitleyebilecek.

Önümüzdeki günlerde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak özelliği kullanarak sorulan soruların 200 soruyla sınırlı olacağını ve yeni sorular soruldukça eskilerinin silineceğini de hatırlatalım.