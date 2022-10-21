YouTube Premium'a zam geldi
YouTube Premium aylık abonelik ücretine yüzde 76 yaparak bireysel abonelik paketini 29.99 TL'ye yükseltti.
Bazı kişiler için resmen bir 'mesleğe' dönüşen popüler video akış platformu YouTube, 'premium' özelliğe zam yaptığını duyurdu.
Abonelerine bilgilendirme maili gönderen YouTube, 21 Kasım tarihinden itibaren zamlı tarifenin yürürlükte olacağını duyurdu.
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Son zamla beraber YouTube Premium bireysel aylık abonelik ücreti 16.99 liradan 29.99 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 76.5 oldu.
Aylık öğrenci paketi ise yüzde 95'lik zamla 19.49 liraya yükseldi.
Aile paketi ise yüzde 131'lik zamla 59.99 liraya çıktı.
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